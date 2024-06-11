Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde: Özgür Özel ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki ismin görüşmesi 1 saat 30 dakika sürdü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu.

Erdoğan, bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı kapıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı.

Erdoğan ve Özel burada el sıkıştıktan sonra basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Özgür Özel'e 2 Mayıs'taki görüşmede olduğu gibi CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş eşlik etti.

Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

Erdoğan'ın, CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarete doktorunu da getirdiği öğrenildi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Özgür Özel ile Erdoğan'ın görüşmesi sona erdi. İki ismin görüşmesi 1 saat 30 dakika sürdü.

Özgür Özel, Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

Fotoğraf: AA

GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER

Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesinden ilk görüntüler de geldi.

Görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın da yer aldığı görüldü.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Fotoğraf: CHP

GEZİ TABLOSU DETAYI CHP Genel Merkezi'nin 12. katında gerçekleşen görüşmede Gezi tablosu detayı da dikkat çekti. Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na seçildikten sonra makam odasına Gezi tablosu asmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'nın servis ettiği fotoğrafta Gezi tablosunun kırpıldığı görüldü. Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı Fotoğraf: CHP

FORSLU BAYRAK ASILDI

Erdoğan'ın ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi'nin önüne Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi'nin önüne Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldıhttps://t.co/pdnnch1iju pic.twitter.com/h3eYrKviln — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 11, 2024