Erdoğan: 2028'de milli gelirimizi 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "2002'den bu yana ciddi bir ekonomik dinamizm içindeyiz. Ekonomimiz 2003-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdü. 2004 yılında da yüzde 3,3 büyüme kaydetti. Kişi başına düşen milli gelirimizi aynı dönemde 3 bin 600 dolardan aldık, 2024 yılında 15 bin 325 dolara çıkardık. 2025'in ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış kişi başı milli gelir 17 bin dolar seviyesine yaklaştı" dedi.

"238 milyar dolardan devraldığımız milli geliri, 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girdik" diyen Erdoğan, "Geçen ay Orta Vadeli Programı kamuoyuyla paylaştık. Programla önümüzdeki 3 yıl için iddialı hedefler belirledik. 2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAT ETMEMİZ GEREKEN MESAFE VAR"

Bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödediklerini belirten Erdoğan, "Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

Petrolde günlük tüketimin 1 milyon civarında olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bunun 160 bin varilini kendi kaynaklarımızdan temin ediyoruz. Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşiflerimizde ciddi bir atılım yapsak da önümüzde görünen tablo halen kat etmemiz gereken mesafe var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Şu anda 4 aktif sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle dünyada beşinci sıradayız. Yeni gemilerimizin de envantere girmesiyle dördüncü sıraya yükseleceğiz."

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ AÇIKLAMASI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında açıklama yapan Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz. Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var, bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.