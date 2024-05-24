Erdoğan 3 aya açılışını yapacağını söylemişti: Hastane inşaatında çalışan işçiler aylardır maaş alamıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Mart’ta Bursa mitinginde üç aya açılışını yapacaklarını söylediği hastanede işçiler dört aydır maaş alamıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Öztürk, "Bu hastanenin bir yıl içinde açılması mümkün değil" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mart’ta Bursa mitinginde üç aya açılışını yapacaklarını söylediği Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde işçiler dört aydır maaş alamıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Bu hastanenin bir yıl içinde açılması mümkün değil" dedi.

Bursa’da yapımına 2014 yılında başlanan Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde ana yüklenici firmanın dört aydır taşeron firmalara ödeme yapmaması krize neden oldu. İşçiler maaş alamadığı için çalışmayı bırakırken, mevcut çalışan sayısı 50-60 kişiye kadar düştü. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk bugün şantiyeyi ziyaret ederek hem işçilerin sorunlarını dinledi hem de inşaatın son durumuna ilişkin bilgi aldı.

"KAYNAKLARI BAŞKA YERDE Mİ KULLANIYORSUNUZ?"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Öztürk şöyle konuştu:

"Bugün burada taşeron firmalarla beraber Ali Osman Sönmez devlet Hastanesi’nin şantiyesinde dokuzuncu kattayız. Dışarıdan bakıldığında bitmiş ve tamamlanmış gibi görünen, içine girdiğimizde bir yıl içinde tamamlanmasının çok zor olduğu hastanemizin durumuna bakmaya ama her şeyden önce dört aydır hastanenin yetiştirilmesi için sayın Erdoğan’ın 28 Mart’ta Bursa’ya geldiğinde ‘tamamladık, üç ay sonra kurdelesini kesip hizmete açacağız’ dediği hastaneyi yetiştirmek için bin 500 kişiyle çalışan taşeronların dört aydır ödenmeyen bir hak edişleri var. Bu hastanenin bir yıl içinde açılmasının mümkün olmadığı kanaatini biz dışından değil içinden bakarak gördük. Öncelikle bakanlıktan buraya para gelmediği için buradaki hak edişlerin ödenmediğiyle ilgili bir iddia var. Sağlık Bakanlığı buradaki hak edişleri tamamlanma oranlarına göre ödemiyor mu ödemiyorsa neden ödemiyor? Çünkü planlanmış ve bütçesi geçmişte yapılmış bir hastane burası. Ana yüklenici firma Dost İnşaat eğer Sağlık Bakanlığı’ndan para aldıysa buradaki hak edişi olan tedarikçi firmalara niçin ödeme yapmıyorsunuz? Aldığınız bu kaynakları başka şantiyelerde mi ya da başka amaçlar için mi kullanıyorsunuz? Eğer Sağlık Bakanlığı burada ödeme yapmıyorsa o zaman niçin 28 Mart’ta ‘üç ay sonra kurdelesini keseceğiz’ diyip kaynak ve para olmadığı halde Bursa’nın yerel seçim siyasetine burayı malzeme edip bu kadar insanı batma noktasına getirdi? Mağdur olan önce emekçimiz ama her şeyden önce yoğun bakımlarda yer bulamadığı için hayatını kaybeden, bu hastaneye çok ihtiyacı olan Bursa halkı var."

"BURSA HALKI BEKLENTİ İÇİNDE"

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise şunları söyledi:

"Buradaki inşaatın ne zaman bitip, hastanenin ne zaman açılacağıyla ilgili Bursa halkı bir beklenti içerisinde çünkü özellikle merkezdeki hastanelerin kapanmasıyla birlikte buradaki hastane Bursa için büyük bir önem taşıyor. Ama Bursa halkı da bir an önce bitsin ve sağlık hizmetlerinden faydalanalım diye beklerken teknik anlamda burası kısa sürede bitirilecek gibi görünmüyor. Dileriz ki bir an önce biter ve Bursa halkı sağlık hizmetlerinden faydalanır."