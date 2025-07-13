Erdoğan: 3 parti süreci sonuna kadar götürmeye kararlıyız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Erdoğan konuşmasının başlarında "Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra atılabilecek adımlar elbette en önemli gündem başlıklarından biriydi. Bu konuda genel başkan vekilimizi kapsamlı bir sunumu oldu" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"ÜLKEMİZİN ÖNÜNDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR"

"Dost ve kardeşlerimize güven veren mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. Dünkü samimi, kuşatıcı, derinlikli değerlendirmelerin hem kendi camiamızda hem kamuoyunda olumlu karşılanmasından memnun olduk. Milletimizin zaferlerle dolu şankı bir maziden parlak bir istikbale giden kutlu yolculuğu hamdolsun yeni bir merhaleye ulaşmıştır. Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım kuvveden fiile çıkartıyoruz. Milletimizi 47 yıl önce ayağına vurulan terör prangasından tamamen kurtarmanın eşiğine varmış bulunuyoruz. Yarım asırlık sabır mücadelemiz yavaş yavaş selamete eriyor. Cuma günü yapılan merasim bu bakımdan anlamlıydı. MİT ve TSK başkanlıklarımızın riasetiyle kurulan mekanizmayla silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik.

Meclis komisyonu teşekkülünü meclis başkanımız yürütüyor zaten. Yakında oradan da olumlu haber almayı diliyoruz. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, sabote etmeye, küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun huzurunu etkileyecek böylesi hayati meselede işi yokuşa sürmenin telafisi olmaz. Benim milletim bunu affetmez. Siyasetçilerin millete karşı görevlerini yerine getirmesi gereken günlerden geçiyoruz.

"3 PARTİ SÜRECİ SONUNA KADAR GÖTÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Söz konusu Türk milletinin istikbali ise biz herkesle konuşuruz. Eleştirilere, tenkitlere açığız, yeter ki bu milletin hayrına olsun. Meseleyi ideolojik kavgaların, bambaşka ajandaların mezesi yapmayan herkesin olumlu olumsuz görüşünün başımızın üstünde yeri var. Çünkü biz kişi siyaseti, çıkar siyaseti yapmıyoruz. Biz küçük siyaset yapmıyoruz, biz ülke siyaseti yapıyoruz. Türkiye siyaseti, medeniyet siyaseti yapıyoruz. Başta şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin çıkarlarını düşünerek yapıyor. Sürece kuşku ile bakanları da anlıyor ve onların tereddütlerini gidermek için çabalıyoruz. Bu yeni dönem AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, DEM Parti'ye değil tüm siyasi partilere önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yöneticilerinin sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandığı dönemde ülkemizi hak ettiği yere ancak böyle taşıyabilir ve büyük ve güçlü Türkiye'yi ancak böyle kurabiliriz.

CHP VE ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Yeni bir senaryo ile karşı karşıyayız. Sorumsuz, şuursuz siyasi söylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer figüranlar farklı ama oyun aynı oyun. Bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da yöntemleri de aktörleri de çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Sadece umut iklimi değil, ülkemizin stratejik hamleleri de baltalanmaya çalışılıyor. Milli ekonomiye karşı boykot listesi ile ekonomimize zarar verilmek isteniyor. CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almamamızın nedeni budur. Biz kimlerle mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil onları istediği gibi oynatan kuklacılardır. Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder. Türk Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur. Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu.

Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar, bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizin, terör prangasından kurtulmasına mani olamayacaklar. Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. evlatlarımız daha iyi olacak, onlar terörsüz bir Türkiye'de yaşayacak. Şu hakikate son üç dört günde bir kez daha şahitlik ettik. Yüz milyonlarca mazlumun umudunu omuzlarımızda taşıyoruz.

Önümüzde iki seçenek var, ya bu duaların hakkını layıkıyla vereceğiz, milletin bize yüklediği sorumluluğa sahip çıkacağız ya da milletimizin gönlünden sakıt olmakla kalmayacak milletimize hayal kırıklığı yaşatmış olacağız. Hiçbir kardeşimizin bu vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum. Sadece 81 milyonun değil tüm İslam coğrafyasının gözü bu kadronun üzerindedir, sizlerin üzerindedir. Türkiye'yi güzel günlerin beklediğini görüyor ve bunun heyecanını titreyerek yaşıyorum. Her birinizden bu bilinçle çalışmanızı istiyorum. Neyi niçin yaptığımızı halkımıza izah edip onları ikna edeceğiz. Bize tevazu yakışır. Bu tevazu bizi halkımızın karşısında yüceltecektir."