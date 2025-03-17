Erdoğan: 3 yıl sonrasının seçimine hasrederek illüzyon peşinde koşuyorlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile İftar" programında konuştu.

Konuşmasında erken seçime kapı kapatan Erdoğan, gündeme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

"Özellikle ana muhalefet cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarından uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri parti içi çekişmeleri ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi hale getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitleri 3 yıl sonrasının seçimine hasrederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar. Karşımızda yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz ve son olarak sahtekârlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş yapı bulunuyor."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE GİRİŞİMİ"

"Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık.Bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan bir mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük."

"GELİR KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

"Bizim gündemimiz bellidir. Biz deprem gibi, sağlık gibi, ekonomi gibi, dış politika gibi, ülkenin gerçek gündemleriyle uğraşıyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın gelir kaybını önlemek için ciddi adımlar atacağız."