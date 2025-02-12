Erdoğan 4 günlük Malezya, Pakistan ve Endonezya gezisine 3 uçakla gitti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük Malezya, Pakistan ve Endonezya gezisine 3 uçakla gitti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Asya-Pasifik gezisi için Katar Emiri’nin hediye ettiği Boing 747-8 tipi uçağın yanı sıra heyet üyeleri için de Cumhurbaşkanlığı'na ait Airbus uçak tahsis edildi.

Ziyaret edilecek ülke devlet ve hükümet başkanlarına hediye olarak götürülen Togg marka araçları da kargo uçağı taşıdı.

Erdoğan’ı ilk durağı Malezya’da; Başbakan Enver İbrahim ve eşi; Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin karşıladı.

Geziye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılıyor.

ALİ ERBAŞ DA VAR

Heyette ayrıca sık yurtdışı seyahatleri ve harcamalarıyla eleştirirlen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bulunuyordu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Konsey Başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Bilal Erdoğan da geziye katıldı.