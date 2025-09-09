Giriş / Abone Ol
Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg büyükelçilerini kabul etti.

Güncel
  • 09.09.2025 16:13
  • Giriş: 09.09.2025 16:13
  • Güncelleme: 09.09.2025 16:16
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Paraguay Büyükelçisi Flores, Moldova Büyükelçisi Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Vincent, Lüksemburg Büyükelçisi Cruz ile ayrı ayrı görüştü.

