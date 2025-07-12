Erdoğan: 47 yıllık terör belası dün itibarıyla sona erme sürecine girmiştir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının PKK'nin silah bırakma sürecini başlatmasına yönelik değerlendirmelere ayıran Erdoğan, "47 yıllık terör belası dün itibarıyla sona erme sürecine girmiştir" dedi. Birçok hükümetin 'terörü bitirmek' için adımlar attığını ancak bunu başaramadığını kaydeden Erdoğan, "Bunda devletin yanlış uygulamalarının payı da vardı" ifadesini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti: "Faili meçhuller, beyaz toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi."

"Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür, bugün tarihte yeni sayfa açılmıştır. Bugün Büyük Türkiye'nin kapıları ardına kadar aralanmıştır" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuyla ilgili kurulacak komisyonun sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşacağını vurguladı.

Erdoğan, "Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik. Artık yumruk sıkmaya gerek yok. Bize bir adım atana biz koşarız. Ama sular tersine akarsa da gerekeni yaparız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıkamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32.'sinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. AK Parti'nin büyümesi için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

Türkiye Yüzyılını kutlu bir şafak bilen her kademede fedakarca görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyor, Rabbim muhabbetimizi daim etsin diyorum. Dava ve yol arkadaşım, danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi hakka yolladık. Karacaahmet'e defnedilecek. Şu anda Kızılcahamam'daki istişare toplantımız vesilesiyle merasime katılamıyoruz ancak teşkilatımız katılacak. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. Kendisini ziyaret ettiğimde ağır durumdaydı. Kaderin üstünde bir kader var. Temkinli olduğunu gördük, teslimiyet içinde olduğunu gördük. Mekanı cennet olsun.

12 kahramanı şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Ebedi dirilik müjdesine inşallah nail oldular. Mekanları cennet olsun.

AKP İSTİŞARE TOPLANTISI

Türk siyasetinde bir marka haline gelen istişare toplantımızın bugün 32'incisini gerçekleştiriyoruz. O da liderlik temalı bir toplantı. Bugün ve yarın düzenleyeceğimiz oturumlarımızda güvenlikten kalkınmaya, ekonomiden siyasete farklı başlıklarda istişareler olacak.

Katılımcı arkadaşlarımız demokratik bir ortamda görüşlerini iletecek, teklif ve tenkitlerini iletecek ve böylece hakikatin ışığı doğacak. Kuruluşumuzdan itibaren işlerimiz ortak akılla, milletimize danışarak yürüttük. Her zaman daha iyinin, etkin ve verimli çalışmanın, millete en güzel şekilde hizmet etmenin peşinde olduk. İstişare toplantımız daha öncekiler gibi partimize ayna tuttuğumuz, kendimizi sigaya çektiğimiz, tüm meseleleri hassas ayarda fotoğrafını çektiğimiz zemin işlevi görecektir.

"DEVLETİN YANLIŞ UYGULAMALARI OLDU"

Bundan 47 yıl önce 14 Ağustos 1984'te Siirtin Eruh, Hakkari'nin Şemdili ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. 2 askerimizi şehit verdik, 9 sivil vatandaşımız yaralandı. Bu tarihten sonra bölücü terör örgütü saldırılar düzenledi. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız.

1984'teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de terörün kökünü kazıyacağız, dedi. Bunda devletin yanlış uygulamalarının payı da vardı. Faili meçhuller, beyaz toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi. Ülkemizin huzuruna, birliğine, kardeşliğine çok büyük hasarlar verdi.

Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak.

"BUGÜN TARİHTE YENİ SAYFA AÇILMIŞTIR"

Savunma sanayimizi geliştirdik, dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı kontrol altına aldık. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir.

Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür, bugün tarihte yeni sayfa açılmıştır. Bugün Büyük Türkiye'nin kapıları ardına kadar aralanmıştır.

Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir. Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz.

"BAHÇELİ'NİN, ŞAHSIMIN MİLLİYETÇİLİĞİNİ HİÇ KİMSE SORGULAYAMAZ"

İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir.

Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ne yapıyorsak istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz.

"RANT KAPILARI KAPANIYOR"

Terörden, karşıtı gibi görünenler de nemalandı. Terör saldırılarından kendi kirli emellerine rant devşirmeye yeltendiler. Rant kapıları kapanıyor. Çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar.

Korku yayarak milletin yeşeren umutlarını kırmaya çalışıyorlar. Terör bitecek göreceksiniz, hepsi işsiz kalacak. Bugün terör biterken terör istismarı da bitmektedir.

İttifak yaptığımızda medeniyetimizle de ilmimizle de kimse yarışamadı. Türk, Kürt, Arap birse, beraberse o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır. Kudüs’ü Selahaddin Eyyubi‘nin komutasında Türk, Kürt, Arap fethetmiştir. Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır hatta bugün düne göre çok daha kudretlidir, azametlidir, en önemlisi istikbali için çok daha umutludur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır hatta bugün düne göre çok daha kudretlidir, azametlidir, en önemlisi istikbali için çok daha umutludur.

"HER MESELEMİZİ KONUŞARAK ÇÖZECEĞİZ"

Şimdi oturup konuşacağız, silahlarla değil. Yüz yüze, gönül gönüle konuşacağız her meselemizi konuşarak çözeceğiz. Sağcı solcu, Alevi, Kürt zengin fakir her vatandaş birinci sınıf vatandaştır. Kürt kardeşim meselen mi var, oturup konuşacağız. Alevi kardeşim sorunun mu var, diyalogla çözeceğiz. İnanın soframıza bereket gelecek.

Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşimin meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla bu süreci görüşüyoruz, onlar da çok mutlu. Suriye hükümeti ve uluslararası ortaklarımızla çalışmayı sürdürüyoruz. Orada da terör defterinin kapanacağına, kardeşliğin kazanacağına yürekten inanıyorum.

"TBMM'DE BİR KOMİSYON KURACAĞIZ"

Meclisimizin sürece sunacağı ciddi katkıların sürecin devamı açısından kritik öneme sahip olacağı görüşündeyim. Mümkün olan en geniş katılımla Meclisimizin de bu hayırlı süreci desteklenmesini umuyorum.

AK Parti, MHP ve DEM heyetiyle bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. Bu süreçte rahmetli Sırrı Süreyya, Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yan yana geldik. Oturduk konuştuk demek oluyormuş. Daha güzel şeyler olacak.

Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var dertliyiz. El ele verdiğimize göre bu engelleri aşarız. Artık yumruk sıkmaya gerek yok. Bize bir adım atana biz koşarız. Ama sular tersine akarsa da gerekeni yaparız.

Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İlk adım olarak TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız. Hiç kimseyi incitmeden, sürecin hassasiyetine uygun, işin süratle nihayetlenmesi için kolaylaştırıcı olacağız. Silah teslimini titizlikle takip edeceğiz.

Şehit anaları ve şehit babaları ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah'ın izniyle bir daha ayrılmayacak. Türkiye, kardeşlikle büyüyecek, demokrasiyle güçlenecek. Türkiye, istikrar, güven içinde geleceğe yürüyecek."