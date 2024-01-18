Erdoğan, 48 ilin belediye başkan adayını açıklıyor

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı başladı. ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ilde MHP'yi destekleyeceklerini açıkladı. Erdoğan, 7 il dışındaki tüm büyükşehir ve il belediyelerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenecek AKP Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

MHP adaylarını destekleyecekleri 7 kentin ( Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye) dışında tüm şehirlerde kendi adayları ile seçime gireceklerini kaydeden Erdoğan, "Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak" iddiasında bulundu.

Devamla CHP ve DEM Parti'yi hedef alan Erdoğan, CHP'nin DEM Parti tarafından 'esir alındığını' söyledi. Erdoğan, "CHP mevcut yönettim altında maalesef emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumundadır. Meşruiyet krizi yaşayan DEM’lilerle yaptığı iş birliği bu kirli oyunun en son sahnesi" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI

Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya'da Hakan Tütüncü, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay'da Mehmet Öntürk, İzmir'de Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Malatya'da Sami Er, Mardin'de Abdullah Erin, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ahmet Metin Genç, Van'da Abdulahat Arvas aday gösterildi.

Diğer illerin başkan adayları şunlar:

Adıyaman: Ziya Polat,

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay,

Ağrı: Mehmet Salih Aydın,

Aksaray: Evren Dinçer,

Amasya: Mehmet Uyanık,

Ardahan: Yunus Baydar,

Batman: Adil Sebati Ceylan,

Bayburt: Mete Memiş,

Bilecik: Mustafa Yaman,

Bolu: Muhammed Emin Demirkol,

Burdur: Mehmet Şimşek,

Çorum: Halil İbrahim Aşgın,

Gümüşhane: Ercan Çimen,

Hakkari: İsmet Ölmez,

Iğdır: Ülkü Öcal,

Karabük: Özkan Çetinkaya,

Karaman: Mevlüt Akgün,

Kırıkkale: Mehmet Saygılı,

Kırşehir: Osman Arslan,

Kilis: Reşit Polat,

Kütahya: Kamil Saraçoğlu,

Muş: Feyat Asya,

Nevşehir: Mehmet Savran,

Niğde: Emrah Özdemir,

Siirt: Ekrem Olğaç,

Sivas: Hilmi Bilgin,

Şırnak: Mehmet Yarka,

Tunceli: Erkan Eroğlu,

Uşak: Mehmet Çakın,

Yozgat: Celal Köse ve

Zonguldak: Ömer Salim Alan.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, kıymetli Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifak'ında olan belediyeleri tekrar ezici oranla kazanmak ve muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Sandıkta bize verilen her oyun bedelini üzerimizde hissederek aşkla çalışacak farkımızı ortaya koyacağız. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz.

Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak.

Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi sunacağız. Aday listeleri en geç 20 Şubat'ta verilmesi gerekiyor. Amacımız, bu tarihe kadar adaylarımızı belirleyip seçim kampanyamızı yapmaktır.

Bundan 30 yıl önce İstanbul'da başladığımız belediyelerle hizmet yolculuğunu 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz.

Şehirlerinin dertleriyle dertlenmeden sandığa gözünü diken varsa AKP onun için isabetli bir mecra hiç değildir. Milletimize en küçük bir yanlışı en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir.

Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında, maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, kurultay kürsüsünden teröristlere selam gönderip, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı. Kandil uzantılarına kırmızı halılar serip, Türk bayraklarını, Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak, işbirliklerini aleni hale getirdiler.

Ülke olarak zorlu sınamalardan geçiyoruz. Bir yandan kaos çıkararak, ekonomik krizler çıkararak ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları sürüyor. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeyi teslim almak istediler. Millete çarpınca bedel ödetmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünce ülkemize bedel ödetmek istediler. Bu maskeyi düşürünce ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Eğittikleri teröristlere bir ‘teröristan’ kurdurmaya çalıştılar. Sınır ötesindeki birliklere yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelenler bu tablodan bağımsız değildir. Her alanda ayağımıza takılan yeni çelmelerle karşılaşıyoruz. Bizi korkutup yıldıracaklarını, emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar ama bunlar ne Türk milletini ne de bir evladı olarak bizi tanıyor.

Bize asla geri adım attıramayacaklar. Hedefimizden döndüremeyeceklerdir. Bizi teslim alamayacaklardır. Türkiye'nin hizaya getirilemeyecek ülke olduğunu öğrenecekler. Bunu 85 milyon olarak beraber başaracağız. Bir tarafta emperyalistler varken, bir taraftan beşinci kol elemanları var. Hasetlerinden dolayı emperyalistlere hizmet veriyorlar. Esen rüzgara göre yön değiştiren, çizgisi olmayan muhterislerle karşı karşıyayız. Ülkemizin ikinci büyük partisi CHP maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyundu. Bölücü örgüt güdümünden çıkamayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği bu kirli oyunun son sahnesidir.

"CHP TERÖRE TERÖR DİYEMİYOR"

Kandil uzantılarının ayaklarının altına kırmızı halılar sererek Atatürk fotoğraflarını kaldırarak iş birliklerini aleni hale getirdiler. Bay Kemal'e hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Atatürk'ün kurduğu partinin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı. Teröre terör, teröriste terörist dahi diyemiyorlar. Milleti aldatabileceklerini düşünüyorlar. Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorlarsa CHP de DEM tarafından rehin alınmıştır. 28 şubatvari provokasyonlar da aynı oyunun parçasıdır. İçinde yer aldıkları bu kirli senaryolar eski Türkiye'de belki işe yarıyordu ama artık milletimizin karnı tok bunlara.

"ÖZGÜR EFENDİYİ ESARETTEN KURTARACAĞIZ"

31 Mart'ta aynı zamanda Özgür efendiyi de esaretten kurtaracağız. Tek bayrak diyerek bağımsızlığımıza sıkı sıkı sarılacağız. Parlamentoda çıkmış biri, benim grup başkan vekilim leyla hanıma bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullandı. AK Parti hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası, paçavra demez. O sizin cibiliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var. AK Parti bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda can veren varsa vatandır diyen partidir. O yüzden kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Dokunulmazlığa sığınarak AK Parti'ye saldıramazsınız. Bu mübarek topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyet'inin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Bu emaneti daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. Bu yüzden canımızı dişimize takarak çalışacağız.

17 defa milletimizin terazisine çıktık. Projelerimizi, hedeflerimizi ve geleceğe dair yol haritamızı paylaştık. Milleti seçimden seçimden hatırlayanlarla aynı safta olmadık. Seçim dönemi bizim için milletimizle gönül bağını artırdığımız özel dönemlerdir. Adaylarımız kapı kapı dolaşıp sıkmadık el bırakmayacak. 31 Mart'a kadar devam edeceğiz ve sandıkları patlatarak sandıklardan çıkacağız."

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