Erdoğan, 6 Şubat'ta deprem bölgesine gidecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılında depremden zarar gören illeri ziyaret edecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıldönümünde deprem bölgesindeki illere gidecek.

Erdoğan'ın ziyaretlerinde, bölgede devam eden çalışmaları inceleyerek, tamamlanan deprem konutlarının teslimini yapması bekleniyor.

Bu kapsamda, hafta sonu Hatay ve Gaziantep'e gidecek Erdoğan, hafta içi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ illerine ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.