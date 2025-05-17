Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre atamalar şöyle:
Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.