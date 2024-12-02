Erdoğan: 71 bin engelli memur sayısına ulaştık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Programı'nda konuştu.

Erdoğan, "Engelli memur sayısında önemli kademe kaydettik. 71 bin engelli memur sayısına ulaştık" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı engelliler ve refakatçileri için belediyelere bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar liralık ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Merkezine insanı ve insanlık değerlerini alan medeniyet çınarı ile uzak coğrafyalara iyiliği, merhameti ve şefkati taşıdık. 'Türk yolu gözlenendir' tespitine pek çok yerde şahitlik edersiniz. Bu ebetteki parayla güçle zorla elde edilebilecek bir paye değildir. Kalplerin kilidini açmak inanın ki her millete nasip olacak biri şey değildir.

Ecdadımız engellilerin daima yanında olmuştur. Sosyal hayata katılmaları teşvik edilmiştir. Ülkemizde kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle hedef aldığı Sultan Abdülhamid Han, açtırdığı merkezle işitme ve konuşma engellilerin çağın ötesinde bir eğitim almasını sağlamıştır.

Biz engelli vatandaşlarımızla güçlüyüz. Engelli vatandaşlarımızla kol kolayız, omuz omuzayız.

Engellilerin dijital hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakında yayınlayacağız.

Türkiye'de kimse dışlanamaz, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez.

Engelli memur sayısında önemli kademe kaydettik. 71 bin engelli memur sayısına ulaştık."