Erdoğan: "873 bin Suriyeli bugüne kadar yurtlarına döndü"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçleri ile gerçekleştirdiği iftar programının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Küresel güç rekabeti bölgede yaşandığı için Türkiye olarak biz de doğrudan etkileniyoruz. Her türlü senaryoya karşı yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Komşumuz Suriye'de 13,5 sene boyunca bedel ödeme pahasına doğru ve vicdani olanı yaptık. Çok ağır baskılar gördük. Acımasızca eleştirildik hatta ihanetle suçlandık. Irkçılık yapanlar kaybetti. 8 Aralık'ta Suriye halkı 61 yıllık karanlığın ardından özgürlüğüne kavuştu. 133 bin misafirimiz doğrukları topraklarına gitti. 873 bin Suriyeli kardeşlerimiz bugüne kadar yurtlarına döndü. Bu sayı güven tahsis edildikçe daha da artacak. Biz kimseyi zorlamayacağız, geri dönmek isteyene kolaylık sağlayacağız.

Gazze'deki insanlık sınavını veren birkaç ülkeden biri Türkiye oldu. Pek çok ülke Filistin halkının yüzüne bile bakamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında yine benzer şeyleri gördük. Herkes savaşa odun taşırken biz barışın yanında olduk. Geçmişte bize laf söyleyenler bugün bize katılıyor. Türkiye'nin çok kritik zamanlarda doğru hamleler yaptığı görülüyor. Biz daime önce milletim önce memleketim düşüncesiyle hareket ettik.

Sadece dış politikada değil iç siyasette de duruşumuz böyle oldu. Her alanda doğru olanı yapmanın derdinde olduk. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı milletimiz biliyor. Hain saldırılarda ülkemizdeki bazı çevrelerin nerelere savrulduğunu unutmadık. Türkiye maruz kaldığı onca ihaneye rağmen bugün güvenlik noktasında herhangi sorun yaşamıyorsa vaktinde atılan uzak görüşlü adımlardır. FETÖ terör örgütü devletimiz içerden çökerken habis bir ur misali ülkemiz aleyhine tetikçilik yapmıştır. Birçok ihanetin, kalleşliğin gerisinde bunlar vardı. Emniyet teşkiletımızı FETÖ'cü hainlerden temizledikçe terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadele gücümüz arttı. Sınırlarımız içindeki terör tehdidi bitme noktasına geldi. Teröristlerin cirit attığı köylerde artık huzur ortamı hakim. Terörle mücade adımlarımız sabote edilmek istendi. Biz yılmadık, hedeflerimiz doğrultusunda ilerledik.

Bugün terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız. 40 yıldır milletimizin kanını, canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. Milletine karşı sorumluluk duygusu taşıyan bir siyasetçinin, böyle bir fırsata sırtını dönmesi düşünülemez. Avantajımızı 85 milyonun tamamının hayrına olacak bir sonucun çıkmasını en iyi şekilde değerlendirmekle mükellefiz."