"Erdoğan'a 13 talep iletildi" iddiası: DEM Parti'den açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı İmralı Heyeti'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 13 istekte bulunduğu iddiası yalanlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan süreç, Öcalan'ın örgüte 'kendini feshetme ve silah bırakma' çağrısıyla devam ediyor.

DEM Parti heyeti, 10 Mart'ta, 13 yılın ardından ilk kez Erdoğan ile görüştü. İmralı heyeti ile Erdoğan'ın görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmede karşılıklı olarak bundan sonraki aşamaların değerlendirildiği aktarıldı.

Erdoğan-DEM Parti görüşmesine ilişkin iddialar kulislerde konuşulmaya başladı.

Söz konusu iddialardan biri de Sözcü'den Başak Kaya'nın "Erdoğan ile Saray’da görüşen DEM’in 13 isteği" haberinde yer aldı.

Haberde iddia edilen talepler şöyle sıralandı:

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, söz konusu iddia hakkında sosyal medya hesabından "Zorunlu Açıklama" yaptı.

Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı" denildi.

Doğan, açıklamasında, iddiada yer alan maddelerin kamuoyuyla paylaşılan talepler olduğu vurguladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Zorunlu Açıklama:

DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı. Buna rağmen; bazı haberlerde “13 Maddelik Talepler Listesi” olarak sunulan maddeler, DEM Parti’nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir talepler listesi sunulmuş değildir. Aylardır kamuoyunda tartışılan gündemleri ve konu başlıklarını alt alta sıralayıp, bunu da heyetimizin sunduğu bir “Talepler Listesi” gibi yaymak doğru değildir."