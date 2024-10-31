Erdoğan'a hakaret davası: Emine Şenyaşar hakim karşısına çıktı

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırıda eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “hakaret” ettiği iddiası ile açılan davanın ilk duruşması görüldü.

MA'nın haberine göre; Urfa Adliyesi önünde Adalet Nöbeti tuttuğu 579’uncu günde sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında dava açılan Şenyaşar, Urfa 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, Şenyaşar’ın yanı sıra oğlu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Urfa Şubesi temsilcileri ve aile avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada konuşan Emine Şenyaşar, suçlamayı reddederek çocuklarının katledildiğini hatırlattı.

BERAAT TALEBİ

Şenyaşar'ın avukatı Ali Arslan ise, katliamı hatırlatarak "Adalet sağlanmadığı için Emine Şenyaşar Adalet Nöbeti başlattı. Katliam devlet erkanının gözü önünde yapıldı. Nöbet birçok engelleme ile karşı karşıya kaldı. Bunun hukuka da yansıması oldu. 35 soruşturma açıldı, yaklaşık 15 tanesi davaya dönüştü. Hepsi benzer gerekçelerle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu aileyi o dönem terörize etti. Cumhurbaşkanına hakaret suçu sadece Türkiye'de var. Erdoğan'ın TCK ile korunmaya alınmaya ihtiyacı yoktur. Müvekkilin beraatini talep ederim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti dosyada eksik hususların tamamlanmasına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 19 Mart 2025'e erteledi.