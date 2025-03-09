Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan yurttaş, "halkı düşmanlığa tahrik"ten tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesinde sosyal medyada Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddiasıyla A.E.Ş. adlı yurttaş gözaltına alındı.

İfadesi alındıktan sonra Mut Adliyesine sevk edilen A.E.Ş., nöbetçi mahkeme tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklandı.