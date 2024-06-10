"Erdoğan'a hakaret" soruşturması: Tatvan Belediye Eş Başkanı ifade verdi

Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol, Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından indirdiği gerekçesiyle ifade verdi. Erol, ifadenin ardından yaptığı açıklamada "Kendi partimizin genel başkanının fotoğrafını da odada bulundurmadık. Fotoğrafın indirilmesi sırasında da hiçbir hakaret içerikli bir söz sarf etmedim" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'den DEM Parti'ye geçen Bitlis'in Tatvan Belediyesi Eşbaşkanı Mümin Erol, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından indirdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Tatvan Belediyesi Eş başkanı Mümin Erol, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından indirdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Erol, "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla bugün Tatvan Adliyesi'nde ifade verdi.

SORUŞTURMANIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU VURGULANDI

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Erol, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının makam odasında asılı bulunmasıyla ilgili yasal bir zorunluluk olmadığını vurguladı. Erol, CHP ve MHP'li belediyelerde de Erdoğan'ın fotoğrafının indirildiğine işaret ederek, "Kendi partimizin genel başkanının fotoğrafını da odada bulundurmadık. Fotoğrafın indirilmesi sırasında da hiçbir hakaret içerikli bir söz sarf etmedim. Ayrıca hakaret içerikli hiçbir eylem ve davranışta da bulunmadım" dedi.

Soruşturmanın hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Erol, "Biz de bugün 13 adet ayrı suç konusu içeren yolsuzluk dosyası ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Savcılık makamının aynı performansı sergilemesini bekliyoruz. Belli bir maksata yönelik iş bu soruşturmanın hukukla bir ilgisi yoktur. Ben cumhurbaşkanına hakaret etmedim, başkasına da hakaret etmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye kaydetti.

"KAYYUM ATAMANIN ÖNÜNÜ AÇMAKTIR"

Erol’un avukatı Muhammed Acar, ortada herhangi bir suçun olmadığını söyledi. Acar, "Cumhurbaşkanının fotoğrafının makam odasına asılmasının kanuni bir düzenlemesi de yoktur. Bu husus son zamanlarda AKP'nin bir uygulamasıdır. Bunun herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Ayrıca bu durumun bir siyasi baskı aracı haline getirilmesi ve bu suretle yargının araçsallaştırılması söz konusudur. Kayyum ortamında yaşadığımız bu dönemde müvekkil hakkında bu şekilde suçlamada bulunulması ve soruşturma açılması sopa gösterme mahiyetinde olup, kayyum atamanın önünü açmaktır" diye kaydetti.

Avukat Diyar Orak, müvekkili hakkında iktidar yanlısı medyada linç kampanyası başlatıldığını hatırlattı. Orak, takipsizlik kararı verilmesini istedi.

Avukat Dilan Kanat Aksoy, müvekkilin bahse konu görüntülerinin daha önce de servis edildiği ancak herhangi bir soruşturma konusu yapılmadığına dikkat çekti. Adalet Bakanının açıklamasından sonra müvekkil hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Aksoy, "Adalet Bakanı yargı mercilerine talimat verme yetkisine haiz değildir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Seçim sonrası makam odasından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdığı gerekçesiyle DEM Partili Belediye Başkanı Erol hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

DEM Partili Belediye Eş Başkanı Erol hakkında soruşturma öncesi ve sonrası hem hükümet yetkilileri hem de yandaş medya tarafından linç kampanyası başlatıldı. En son Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hem Cumhurbaşkanımıza hakarettir, hem birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir tutum ve davranıştır" ifadelerini kullanmıştı.