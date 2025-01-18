"Erdoğan'a hakaret" suçundan yargılanan sanatçı Erdal Güney'e beraat

Ebru ÇELİK

Sanatçı Erdal Güney, “Babacım Babacım” şarkısının sözleri nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla açılan davadan beraat etti. Sevilen sanatçı beraat kararı için “Şarkım özgürleşti, bahtiyarım” dedi

Erdal Güney, 2018 yılında “Babacım Babacım” adlı şarkısının sözleri nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmıştı. Yargılamayı yürüten İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Güney’i 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Güney, 2018’deki mahkeme kararının ardından şarkıyı söyleme yasağıyla karşı karşıya kalmıştı. Karara karşı Güney’in avukatları Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiş ve davanın yeniden görülmesi gerektiğini belirtmişti.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Güney’in davası, AYM kararı doğrultusunda ilk derece mahkemesinde yeniden görüldü. Dün İstanbul Şişli'de bulunan Çağlayan Adliyesi'nde yapılan duruşmada mahkeme, Güney’in beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, şarkının içeriğini ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi.

ŞARKI 5 YILDIR YASAKLIYDI

5 yıl boyunca şarkısını seslendiremeyen sanatçı, beraat kararının ardından “Şarkım özgürleşti, bahtiyarım. Dilerim bu karar, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında sanat emekçileri için emsal oluşturur" dedi.

Güney’in avukatlarından, İstanbul Barosu'na bağlı Erdal Fatih Çanakçı, BirGün'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesine yaptığımız başvuruda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına rağmen ilk derece mahkemesi kararının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine aykırılık oluşturacağını, zira sanatçının beş yıllık denetimli serbestlik süresince ceza tehdidi altında yaşamaya mecbur kılınacağını, bu durumun düşünsel ve sanatsal üretimi ve özgürlüğü üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturarak temel hak ve özgürlüklerinin ihlali anlamına geleceğini, ifade özgürlüğünün bilgi ve fikirlerin değiş tokuşuna katılma fırsatı yaratan sanatsal ifade özgürlüğünü de içerdiğini savunmuştuk. Anayasa Mahkemesi yaklaşık 5 yıl sonra gecikerek de olsa hak ihlali kararı verdi. Her ne kadar ihlal ve beraat kararına kadar geçen uzun süre zarfında müvekkilimizin hakları ihlal edilmiş olsa da, Anayasa Mahkemesi kararı ve ardından yapılan yeniden yargılama sonucunda verilen beraat kararı sadece müvekkilimi için değil, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı kapsamında da önemli bir kazanımdır. Bu karar siyasal gücün baskısı altında can çekiştirilen yargıya da bir nefes olmuştur."