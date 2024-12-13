Erdoğan'a 'İsrail ile ticaret' protestosu: 9 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında İsrail'e ticareti protesto eden 9 kişi hakkında düzenlenen iddianame mahkemece kabul edildi.

Savcılıkta hazırlanan iddianamede; şüphelilerin olay günü belirli bir organizasyon dahilinde iştirak halinde hareket ederek bir araya geldikleri, İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen TRT World Forum 2024 konulu program ile ilgili toplantının yapıldığı salon içerisinde, şüpheliler Gülşah Eldemir, Emre Tekinkaya, Şeyma Yıldırım ve Mücahit Özel'in, Şeyma Yıldırım’ın elinde bulunan üzerinde “Stop fueling genocide (Soykırımı körüklemeyi bırakın)” ibareli pankartın açıldığı anlatıldı.

İddianamede, Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada; “Neden Azerbaycan petrolü gidiyor, gemiler Gazze’ye Hayfa’ya değil, vicdan gemisine neden izin verilmiyor, siyonistler faaliyetlerinizi denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor” şeklinde slogan attıkları belirtildi. İddianamede, salon dışında bulunan diğer şüpheliler Çile Uğur, Cemile Akça, Fatma Dilara Gezmişoğlu, Fadime Merve Erdem ve Mürüvvet Sena Eliküçük’ün ise “Soykırımcılarla iş birliği yapanları TRT forumuna davet ediyorlar” söylemleri ile “Free Free Palestine”, "Nehirden Denize Özgür Filistin" şeklinde konuşma yapıp slogan attıkları, bu sırada şüpheliler Cemile Akça ve Fatma Dilara Gezmişoğlu’nun yüzlerinin kapalı olduğu, yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrarcı oldukları aktarıldı.

Bu şekilde bilerek ve isteyerek grup içerisinde yer aldıkları, grupla bütünleştikleri, tüm şüphelilerin yasadışı eylem için bir araya gelerek aynı amaç doğrultusunda hareket ederek söylemleri ve hareketleriyle üzerlerine atılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Hazırlanan iddianame İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, altı aydan üç yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.