Erdoğan'a 'İsrail ile ticaret' protestosunda yeni gelişme: 9 kişi tahliye edildi

TRT World Forum’daki konuşması sırasında Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan dokuz gençle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre avukatların itirazı üzerine gençlerin tamamı Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.