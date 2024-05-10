Erdoğan'a sunuldu: "Kamuda Tasarruf Paketi"nde olması beklenenler neler?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pazartesi günü açıklayacağını belirttiği "Kamuda Tasarruf ve Tedbir Paketi" AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunuldu. 100 milyar lira tasarrufun hedeflendiği tedbir paketinde olması beklenenler neler?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan "Kamuda Tasarruf Tedbirleri"ne ilişkin pakette yer alması beklenen detaylar belli oldu.

Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Tasarruf paketinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklanacak.

Hayata geçirilecek tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.

Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderlerin kalem kalem hesaplanması, harcamaların en aza indirilmesi bekleniyor.

KIRTASİYE HARCAMALARI AZALTILACAK

Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşlarının bina ve araç kiralamayacağı, kiralanan ek bina ve araçların ihtiyaca göre belirlenmesi tahmin ediliyor.

Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilmesi, kırtasiye harcamalarının azaltılması ve yazışmaların dijital ortamda yapılması hedefleniyor.

YENİ YATIRIMLARA BAŞLANMAYACAK

Yüzde 65’i biten yatırımların tamamlanacağı ancak yeni yatırımlara başlanmayacağı ifade edilmesi beklenen pakette, kamu kurumlarına bağlı konuk evlerinin ve sosyal tesislerde özel kontenjanların sınırlandırılması hedefleniyor.

Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirileceği, kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacağı belirtiliyor.