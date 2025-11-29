Erdoğan'a tepki gösterildi, AKP'li Elitaş CHP Kurultayı'ndan ayrıldı

CHP'nin Ankara Arena'da devam eden 39'uncu Olağan Kurultayı'nı AKP adına izleyen Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan toplantıyı terk etti.

CHP'nin Ankara Arena'da devam eden 39'uncu Olağan Kurultayı'nı çok sayıda siyasi partiden temsilciler de takip etti.

Kurultayı AKP adına Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Ankara Miletvekili Murat Alparslan izledi.

Elitaş ile Alparslan, Genel Başkan Özel'in daha önce parti grubunda da izlettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilen videosunun izlediği sırada bulundukları locadan ayrıldı.

Kurultay'a AKP'den Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan, DEM Parti'den ise Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, PM üyesi Zeyno Bayramoğlu ve Ankara İl Eş Başkanı Fatin Kanat katılmıştı.

Kurultayı SOL Parti, Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, İYİ Parti, Liberal Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi'nden temsilciler de takip etti.