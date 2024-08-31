Erdoğan: "AB ile Şangay arasında tercih yapmak zorunda değiliz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nda konuştu.

Deniz Harp Okulu mezunlarına seslenen Erdoğan, "Gerekirse bu uğurda tıpkı kahraman ecdadımız gibi şairin ifadesiyle anadan yârdan, serden geçecek korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz" dedi.

'Mavi vatan' vurgusunu tekrarlayan Erdoğan, "Türkiye'yi yüceltmek Mavi Vatan'daki hak ve hukukumuzu korumak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaksınız" ifadesini kullandı.

"BİRİLERİ 'MAVİ VATANI' MASAL OLARAK GÖREBİLİR"

Mavi vatan kavramını eleştirenleri isim vermeden hedef alan Erdoğan, "Herkesi denizi ufku kadardır. Birileri 'Mavi Vatan'ı 'masal' olarak görebilir birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebilir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin mücadelesinden rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunların hiçbirisine kulak asmayacağız" diye konuştu.

Denizaltı projelerinden de bahseden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni tip denizaltı projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Uçak gemimiz ile ilgili temaslarımız devam ediyor. Hızır Reis Denizaltımızı 2025, Murat Reis Denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 3 denizaltımızı da 2029 yılına kadar tamamlayacağız."

"AB İLE ŞANGAY ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Erdoğan, dış politikaya yönelik mesajlar da verdi. AB ile Şangay İşbirliği Örgütü arasında tercih yapmak zorunda olunmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Irak'ta Suriye'de ne işi var demek tarihimize yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Türkiye yönünü sadece Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz. Biz Avrupa Birliği ile Şanghay İşbirliği arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, batıyla köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız."