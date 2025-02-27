Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile teklefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, Türkiye ile AB ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Costa'yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Erdoğan, ilişkilerin canlandırılmasının Türkiye ile AB'nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel'den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.

Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri ile Suriye konusu da gündeme geldi.

Costa, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

COSTA'DAN SURİYE MESAJI

Costa, telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Costa, "Türkiye stratejik bir ortak, AB adayı bir ülke ve NATO müttefikidir. İlişkimizi güçlendirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Costa, "Bu zorlu zamanlarda, Türkiye'nin önemli bir küresel ve bölgesel aktör olarak rolünü takdir ediyoruz. Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamak ve Suriye'de kapsayıcı ve demokratik bir geçişi desteklemek için yakın bir şekilde birlikte çalışmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.