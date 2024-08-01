Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ankara’da gerçekleştirilen takas meselesi, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, bölgesel ve küresel gelişmeler gibi önemli konular ele alındı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahrandra İsrail suikastıyla öldürülmesi ve Ankara'da 7 ülke arasında yapılan rehine takasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İlatişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Biden telefon görüşmesinde ayrıca Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail’in Gazze’deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Biden ise rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Erdoğan’a teşekkür etti."