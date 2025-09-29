Erdoğan: ABD'de Türkiye'deki yatırım ve ticaret fırsatlarını anlattık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamada bulundu. Söz konusu Kabine toplantısı, 3 hafta aradan sonra yapılan ilk toplantı olması ve Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından yapılması nedeniyle önem arz ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"AMERİKAN İŞ ÇEVRELERİNE VE ULUSLARARASI YATIRIMCILARA TÜRKİYE'DEKİ FIRSATLARI ANLATTIK"

ABD'deki Birleşmiş Milletler toplantısı nedeniyle gerçekleştirilen ziyarete ilişkin konuşan Erdoğan, "Güçlü bir heyetle iştirak ettiğimiz BM Genel Kurulu görüşmelerini her açıdan verimli şekilde değerlendirdik. Türk-Amerikan topluluğunun öncü isimlerinden Amerikan iş çevrelerine, düşünce kuruluşlarından uluslararası yatırımcılara kadar pek çok kesimle bir araya geldik. Bu toplantılarda özellikle Türkiye'nin sunduğu yatırım ve ticaret fırsatlarını misafirlerimize anlattık" dedi.

"AMERİKA ZİYARETİMİZ FEVKALADENİN FEVKİNDEYDİ"

Trump ile yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi veren Erdoğan, muhalefete de yüklendi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcusuyla muhalefetin tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemesinin tek nedeni, ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmiş olmasıdır. Onlar başka şeyler bekliyordu ama hevesleri kursaklarında kaldı. Hayal kırıklığına uğradılar. Şimdi bunun öfkesiyle sağa sola saldırıyorlar ama ne yapsalar beyhude. Güneşi balçıkla sıvayamazlar. Hakikatin üstünü örtemezler."

"MUHALEFETİ DİNLESEYDİK 785 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ KEŞFİ MÜMKÜN OLMAZDI"

Muhalefete yüklenmeyi sürdüren Erdoğan, ABD ile yapılan 20 yıllık doğalgaz anlaşmasına değinmezken "Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık ne Marmaray olurdu, ne İstanbul Havalimanı olurdu, ne TOGG olurdu, ne 785 milyar metreküplük Karadeniz gazının ne de Gabar'daki petrol rezervlerinin keşfi mümkün olurdu. Bunların ülke ve millet hayrına bir cümle kurması ontolojik olarak mümkün değildir" diye konuştu.

"UÇAK ALMAK MUHALEFETİN SANDIĞI GİBİ BAKKALDAN SÜT ALMAYA BENZEMEZ"

Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı "Boeing alınacak" iddiasını yalanlayan ancak Trump ile görüşmesinde 225 Boeing'in alımına yönelik anlaşmaya imza atan Erdoğan, "Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. Yani ortada ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir vizyon bulunuyor" diye konuştu.

TOKİ ELİYLE KİRALIK KONUT UYGULAMASI

Sosyal konut konusunun da gündeme geldiğini aktaran Erdoğan, TOKİ eliyle kiralama yapılacağını bildirdi. Erdoğan, "Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, üç çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Bu projemizle kiralık konut uygulamamızı TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız" dedi.