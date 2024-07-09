Erdoğan, ABD'ye gitti: Gündeminde hangi başlıklar var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti. Siyasi liderlerle görüşecek olan Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Biden ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a gitti.

Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

ANA GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'ın gündeminde 4 önemli konu var.

Bunlardan en önemlisi, İsrail’in Gazze saldırıları. Erdoğan, katliamın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için üye ülkelerden daha fazla rol almasını isteyecek.

Uzun süredir devam ateşkes arayışları da gündemde olacak. Cumhurbaşkanı, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes toplantıları için "Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı. Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar. Yani anbean oradan isabetli bir haber gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Ortadoğudaki gelişmeler, Rusya -Ukrayna savaşı ve Karadeniz’in güvenliği de Erdoğan’ın gündemindeki diğer başlıklar olacak.

Devlet ve hükümet başkanları toplantısının en önemli gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşı.

Ukrayna’nın NATO’dan en büyük beklentisi Rusya’ya karşı askeri desteğin yanı sıra üyelik konusunda tatmin edici bir mesaj almak.