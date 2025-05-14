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Erdoğan ABD, Yeni Zelanda ve Angola Büyükelçileri ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis ve Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Güncel
  • 14.05.2025 18:39
  • Giriş: 14.05.2025 18:39
  • Güncelleme: 14.05.2025 18:42
Kaynak: ANKA
Erdoğan ABD, Yeni Zelanda ve Angola Büyükelçileri ile görüştü
ANKA

Erdoğan ABD, Yeni Zelanda ve Angola Büyükelçilerini kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre büyükelçiler kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

Kabul töreninde büyükelçilik mensuplarını tanıtan büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Erdoğan; Lewis, Neto ve Barrack ile ayrı ayrı görüşmeler de gerçekleştirdi.

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