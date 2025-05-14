Erdoğan ABD, Yeni Zelanda ve Angola Büyükelçileri ile görüştü

Erdoğan ABD, Yeni Zelanda ve Angola Büyükelçilerini kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre büyükelçiler kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

Kabul töreninde büyükelçilik mensuplarını tanıtan büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Erdoğan; Lewis, Neto ve Barrack ile ayrı ayrı görüşmeler de gerçekleştirdi.