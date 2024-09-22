Erdoğan ABD’de: BM Genel Kurulu’na katılacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti.

Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 23.57’de John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı burada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi.

Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 79. Genel Kurulu'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.