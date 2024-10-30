Erdoğan, Abdullah Öcalan sorusuna yanıt vermedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından TBMM koridorunda kendisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyo soran gazeteciye yanıt vermedi.

AKP grup toplantısının ardından TBMM'de bir gazete AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "MHP lideri Bahçeli, terörist başı için umut hakkından bahsetti, 'Meclis'te konuşsun' dedi" şeklinde soru yöneltti.

Yanında yer alan kişilerden birine gazetecinin ne sorduğunu soran Erdoğan, soruyu duyduktan sonra yanıt vermedi ve önüne bakarak "Evet, açalım önü" dedi.

📌 Erdoğan, Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için önerdiği Umut Hakkı tartışmalarına ilişkin soruya yanıt vermedi pic.twitter.com/gLDITq4L5e — Medyascope (@medyascope) October 30, 2024

Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmişti. PKK'nin muhatap olarak alınmayacağını "Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur" sözleriyle açıklayan Erdoğan, Abdullah Öcalan'a ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

Bahçeli, 22 Ekim'de yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."