Erdoğan açıkladı: Ceza infaz hükümlerinde iki önemli değişiklik yapılacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suçu önleme, suçla ve suçlularla mücadele, yargılamalar ile infaz ve ıslah sistemi konusunda nerede boşluk varsa düzelteceklerini iddia ederek iki önemli adım atmayı planladıklarını söyledi.

Düzenleme kapsamında, belirli suçlarda infaz hükümlerinin, alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlamasının sağlanacağını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Mesela 5 suç kaydı olan birinin, diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden tutuklu yargılanmasının önü açılacak."

"TUTUKLULUK SÜRESİ KİŞİNİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR VE ALACAĞI CEZALARLA ORANTILI OLACAK"

Tutukluluk süresinin kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı belirleneceğini belirten Erdoğan, bu hususun "toplum vicdanını yaralayan belirli suçlar" için geçerli olacağını söyledi.

Emniyet teşkilatı ve adalet sistemine yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, nerede tıkanıklık, yanlışlık varsa düzelteceklerini savundu. Erdoğan, "Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup çözüme kavuşturacağız" dedi.