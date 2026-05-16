Erdoğan açıkladı: "CHP'den AKP'ye yeni katılımlar olabilir"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir" dedi.

Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'den ayrılarak AKP'ye katılan belediye başkanlarının tehdit, baskı ve hakarete maruz kaldıklarını iddia eden Erdoğan, bu isimlerin "huzuru AKP'de bulduğunu" söyledi. Erdoğan, "Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir" ifadelerini kullandı.

PKK'nin feshi sürecine değinen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız. İttifak olarak bunu dayanışma içinde milletin çizdiği rotada gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Sosyal medyaya ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Şiddet özendiren ve bağımlılık oluşturan içerikler, sapkın akımlar, sanal zorbalık bunların hepsine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz. Biz çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz. Ek tedbirler planlayarak çocuklarımızı korumak için seferberlik ruhuyla hareket etmeye mecburuz" dedi.

