Erdoğan açıkladı: CHP’den istifa eden Özlem Vural Gürzel, AKP’ye geçiyor!

Geçtiğimiz günlerde seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubundaki bazı kişilerle yaşadığı sorunları gerekçe gösterip CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçeceği belirtildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, toplantıda Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a AKP rozeti takan Erdoğan, Özlem Vural Gürzel’in de AKP'ye katılacağını açıkladı.

Erdoğan’ın cumartesi günü AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AKP rozeti takması bekleniyor.