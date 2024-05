Erdoğan açıkladı: Türkiye İsrail'in soykırım davasına müdahil oluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Uluslararası İyilik Ödülleri Töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz. İsrail aleyhine soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu

Erdoğan'ın konuşmasının bir kısmı şöyle:

"Gazze'yi son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Küvezdeki bebekleri öldürecek, hastaneleri, ibadethaneleri bombalayacak, yardım malzemesi götüren kamyonlara saldırılacak, masum sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Tüm bunlara yıllardır bize insanlık dersi verenlerin koşulsuz desteğiyle yaptılar. Kimse bizim aklımızla alay etmesin, gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin.

"İSRAİL GERÇEK NİYETİNİ ORTAYA KOYDU"

Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayın ki, Gazze'de ölen biçarelerin ahı bunları tutmayacak! Sanmayın zalimlerin yaptıkları yanlarına kâr kalacak! Asla, Gazze'deki kan işgalcilerin alnına yapımıştır. Hamas önceki hafta ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ancak İsrail uzlaşmaz tavrını sürdürdü. İsrail yönetimi bununla da yetinmedi.

Sivillerin son sığınağı olan Refah'a saldırarak gerçek niyetini ortaya koydu. Batılı güçler tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netenyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Netanyahu siyasi ömrünü uzatmak için antisemitizmi körüklüyor, kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atıyor. Böyle devam ederse dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İran'la geçen hafta yaşanan gerilim bunun sadece işaretiydi.

"SOYKIRIMCILAR ADALETE HESAP VERMELİDİR"

İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk, kadın ölmeden insanlığa dair umutlar kaybolmadan bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır, soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır. Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan budur. İsrail Nekbe'den beri 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin halkının topraklarını alenen gasp ediyor. Uluslararası hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor.

"SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Batılı güçler ve uluslararası sistem tarafından el üstünde tutulmaya, korunmaya devam ediyor. 150 gazeteciyi öldüren ülke güya basın özgürlüğü sıralamasında bölgede birçok ülkeden üst sıralarda yer alabiliyor. Bunun gibi İsrail'i kayıran pekçok çifte standartla karşılaşıyoruz. Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz. İsrail aleyhine soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık.

"İnsani yardımların toplamı 54 milyonu geçti"

İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair elimizdeki bilgi ve belgeleri muhataplarımıza iletiyoruz. Türkiye Filistin halkının ve doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistinli direnişçilerinin yanındadır. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 54 milyonu geçti.

"İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMİNİ GEÇEN AY DURDURDUK"

İsrail ile olan ithalat ve ihracat işlemini geçen ay tamamen durdurduk. İsrail'i ateşkese zorlamak için dost ve kardeş ülkeler nezdinde diplomatik temaslarımızı artırdık. Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi Filistin devletinin tanınması ve katliamların durmasıdır. Uluslararası alanda bu yönde başlatılan tüm girişimlere destek veriyoruz.

"ZULME VE ZALİME ASLA BOYUN EĞMEDİLER"

Filistinli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen verdikleri mücadeleyle dik ve dirayetli duruşlarıyla insanlığın yüzakı oldular. 229 gündür uyguladığı soykırıma rağmen İsrail yönetimi Gazze halkının çelikten iradesini kıramadı, mücadele azmini yok edemedi. Filistinliler yaralandılar, öldürüldüler, sürüldüler, göçe zorlandılar, açlıkla, susuzlukla sınandılar. Öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler. İşkencenin her türlüsüne mazur bırakıldılar. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ettiler. Halen de devam ediyorlar. Buradan Gazze'nin ve Ramallah'ın yiğit evlatlarını ülkem ve milletim adına bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum."