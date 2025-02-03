Erdoğan açıkladı: "Yeni tedbirleri devreye alacağız"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta "Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, iktidarları dönemindeki eğitim harcamalarına değinerek başlayan Erdoğan, Türkiye'nin eğitimde büyük ilerleme kaydettiğini iddia etti.

Konuşmasının son bölümünde dijital platformalara yönelik düzenlemeler yürüttüklerini bildiren Erdoğan, "Özgürlük bahanesi ile körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalamayız. Dijital mecra, oyun ve paylaşım platformlarındaki sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca 1381 engelli öğretmen ataması yapılacağını, konuya ilişkin detayların da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacağını kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İktidara geldiğimizde eğitime ayrılan tutar 7,5 milyar liraydı. Bugün bu tıtar 2 trilyon 186 milyarı geçti. 820 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ini biz göreve başlattık.

80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. İstanbul'da 80 Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencilerin olduğu sınıflar vardı. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü ailelerin üzerinden aldık.

Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli ister öğrenci olsun bu durum fark etmez. Şiddetle mücadelede çok hassasız. İnternetin, şiddet içerikli dizilerin yaygınlaşması ile olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Evlatlarımızı tütün alkol uyuşturucu gibi bağımlılıklara karşı korumakta kararlıyız. Gençler sizden rica ediyorum hatta yalvarıyorum; kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara prim vermeyin.

"EKRAN BAĞIMLIĞI GÜNDEMİMİZİN EN ÜST SIRASINDA"

Zehir tacirlerinin tepelerine binip bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan ekran bağımlığı da gündemimizin en üst sırasında. Çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Hayatımda sigara, alkol yok. Bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam size de bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum.

Dijital mecraların başı bozuk ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız. Özgürlük bahanesi ile körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalamayız. Dijital mecra, oyun ve paylaşım platformlarındaki sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız."