"Erdoğan aday olamaz" diyen hakime yeni soruşturma

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü kez adaylığına itiraz eden ve meslekten ihraç edilen Hakim Ahmet Çakmak hakkında HSK soruşturma başlattı. HSK Başmüfettişliği başlattığı soruşturmaya gerekçe olarak Çakmak’ın, Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olamayacağına ilişkin mektubunu gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa'ya göre yeniden aday olamayacağı yönünde 28 Mart 2023 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dilekçe veren, ardından meslekten ihraç edilen hakim Ahmet Çakmak hakkında yeni soruşturma açıldı.

10haber'den Furkan Karabay'ın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişliği 6 Temmuz 2024’te meslekten atılan Çakmak’tan adliyede söylediği iddia edilen sözler ve Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının Anayasa’ya aykırı olacağı başvurusuyla ilgili savunma istedi.

Erdoğan'ın adaylığına yönelik tartışmaların yaşandığı günlerde Hakkari Adliyesi’nde görev yapan Hakim Ahmet Çakmak 28 Mart’ta il seçim kuruluna dilekçe verdi. Dilekçede Erdoğan’ın anayasaya göre aday olamayacağı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığının iptal edilmesi gerektiği yazıyordu.

Çakmak 20 Haziran’da AİHM’e bir mektup daha yolladı, PTT’nin ‘yolda kayboldu’ dediği dilekçe de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) ulaştı. Çakmak’ın Anayasa’yı işaret ederek “Erdoğan 3’üncü kez aday olamaz” mektupların ardından HSK tarafından soruşturma başlatıldı.

‘KALIN YAZI TİPİ’ KULLANMASI SORUŞTURMA GEREKÇESİ OLDU, MESLEKTEN ATILDI

Hakim Çakmak’ın resmi yazışmalarda ‘kalın yazı tipi kullanması’, bir dilekçesinde "AİHM’e gideceğim, dosyamın Güldür Güldür şova parodi olacak olaylardan oluştuğunu bahsedeceğim" demesi soruşturmaya konu edildi.

12 yaşındaki çocuğun tutuklanmasını isteyen savcının eğitime alınmasını ve adliyenin boş kısmına spor salonu yapılmasını istemesi de Çakmak hakkında soruşturma açılmasına gerekçe gösterildi. Çakmak bu gerekçelerle HSK tarafından Akçakale Adliyesi’nden 810 kilometre uzaktaki Vezirköprü Adliyesi’nde geçici görevle gönderildi. Çakmak HSK içtihatları gereğince ikinci kez “yer değiştirme” cezası alması nedeniyle de meslekten ihraç edildi.

ERDOĞAN MEKTUBU SORUŞTURMA KONUSU OLDU

HSK’nın ihraç kararının ardından Çakmak hakkında yeni soruşturma açıldı. HSK Başmüfettişliği başlattığı soruşturmaya gerekçe olarak Çakmak’ın, Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olamayacağına ilişkin mektubunu gösterdi.

Başmüfettişlik Çakmak’ın görev yaptığı adliyede HSK başkanı ve üyelerini hedef göstererek “Zaman gelecek devran dönecek, yakında seçim var” şeklinde beyanlarda bulunduğu iddiasını da soruşturma konusu yaptı. HSK tarafından 26 Nisan 2024’te başlatılan soruşturma dün (7 Mayıs 2024) Çakmak’a iletildi.

10 Haber’e konuşan Çakmak’a göre HSK içtihatlarınca ikinci kez yer değiştirme cezası alarak meslekten ihraç edilmesinden yaklaşık bir yıl sonra hakkında soruşturma açılmasının sebebi “tam kanunsuzluk halinin” oluşmaması. Ceza Kanunu hükümlerince ilk suç kesinleştikten sonra ikinci bir suç işlendiği takdirde tekerrür hükümlerinin uygulandığını söyleyen Çakmak HSK’nın kendisini ilk yer değiştirme cezasının henüz kesinleşmeden ikinci ceza ile ihraç edildiğine vurgu yaptı. Çakmak Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olamayacağına yönelik mektubunun ardından hakkında “uydurma” sebeplerle soruşturma açıldığını meslekten ihracının bu şekilde gerçekleştirildiğine dikkati çekti.