Erdoğan, 'aile kurumu' üzerinden LGBTİ+'ları hedef aldı: "Tedbirimizi aldık, alıyoruz"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "LGBT gibi sapkın akımlardan, bağımlılığa, aile kurumuna yönelik saldırılarla yüz yüzeyiz. Tehdit sadece şekil ve boyut değiştirdi. Hedef aynıdır. Hedef insandır, ailedir. Tedbirimizi aldık alıyoruz" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Birlik Vakfı'nın kurucusuyla ilgili övgüler sıralayan Erdoğan, "Milleti ve memleketi için elini nasıl taşın altına koyduğunu, gerek sivil toplum çalışmalarıyla gerekse siyasette üstlendiği görevlerle ülkemize hangi hizmetlerde bulunduğunu bir kez daha gördük. Ayrıca Birlik Vakfımızın kimlerin özverisiyle, hangi badireleri atlatarak ve hangi süreçlerden geçerek bugünlere geldiğini tekrar hatırladık. Öncelikle yarım asrı aşkın süredir yol arkadaşı olmakla iftihar ettiğim İsmail Kahraman ağabeyimize, sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmasında sık sık 'aile kurumuna' vurgu yapan Erdoğan,"LGBT gibi sapkın akımlardan, bağımlılığa, aile kurumuna yönelik saldırılarla yüz yüzeyiz. Tehdit sadece şekil ve boyut değiştirdi" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"1916 yılında kurulan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Türkiye'nin en köklü öğrenci teşkilatı olarak binlerce talebeyi gölgesinde serinleten bir çınardır. Birçok gencin milli şuur kazanmasına, bu toprakları anlamasına vesile oldu. Gençlik yıllarımda aktif görev üstlendiğim MTTB'de kendilerine ağabey diye hitap ettiğim nice ilim, kültür ve aksiyon adamımız vardı. MTTB, bizim için bir okuldu. Bir irfan ocağıydı. 1980 darbesinin üzerinden silindir gibi geçtiği sivil teşekküllerden birisi de MTTB'ydi. Darbeciler de keyfi sebeplerden MTTB'nin kapısına kilit vurdular. Bu ocağı bitirmek istediler. Her MTTB'nin yüreğindeki o ruhu, o dava şuurunu söndüremediler.

MTTB'de zorla bıraktırılan sancağı Birlik Vakfımız devralmıştır. MTTB'nin özünü oluşturan tüm değerler Birlik Vakfı'nda tecelli etmiştir. 1985'te kutlu fethin yıldönümünde kurulan Birlik Vakfı daima milletin ve milli iradenin safında yer almıştır. 28 Şubat'ın yasakçı zihniyetinden vesayet odaklarına, Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar tüm imtihan günlerinde Birlik Vakfı'nı milletin yanında gördük.

Bilgi ve enformasyon geçmişte hiç olmadığı kadar hızla yayılıyor. Teknoloji ve dijitalleşme yeni imkanlar, yeni avantajlar sunuyor. Bu nimetlerden hepimiz azami ölçüde istifade ediyoruz. Beraberinde getirdiği yeni tehditleri yakından hissediyoruz. Küresel ölçekte kültür emperyalizminin dayatmaları nedeniyle bir tevessüh riskiyle karşı karşıyayız. LGBT'den uyuşturucuya, 7'den 70'e tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz. Tehdit yalnızca şekil ve boyut değiştirmiştir lakin hedef her zaman olduğu gibi aynıdır; insandır, ailedir, milli ve manevi değerlerimizin tahrip edilmedir. Devlet ve hükümet olarak her seviyede tedbirlerimizi alıyoruz.

SİYASİ PARTİLERE 'DESTEK' ÇAĞRISI

Sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı eylem planını uygulamaya koyduk. Aynı şekilde aileyi güçlendirmek amacıyla farklı projeleri hayata geçirdik. Bağımlılık, aile kurumuna yönelik saldırılar, kumar, sanal bahis gibi tehditlerle sadece devlet eliyle mücadele edilemez. Bağımlılık denilen modern belanın başını erkenden ezmezsek daha büyük krizlerle karşılaşabiliriz.

Gençlerimizi, geleceğimizi hedef alan saldırı dalgasını bir olursak, birlikte savaşırsak püskürtebiliriz. Sadece kendi evinin önünü temizlemek yetmez, komşularımıza da yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Gönüllü kuruluşlarımızın, medyamızın, üniversitelerin bize omuz vermesine ihtiyacımız var. Siyasi partilerin abuk sabuk gündemleri terk edip desteğine ihtiyacımız var. Sporcuların, sanatçıların, kanaat önderlerinin bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var.

Dijital tekno kültürün gençlerin üzerindeki olumsuz etkileri sadece topyekun dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz. Biz Teknofest gençliği dedikçe, imanlı ahlaklı gençler dedikçe birileri bundan hep rahatsız oldu. Batıdan kopyaladıkları gardırop modelini çağdaşlık diye pazarladılar. Kimse kusura bakmasın, bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinde kendi öz değerlerinden tiksinen bu çarpık zihniyet bulunmaktadır. Toplumu bir arada tutan çimento zayıfladı. 23 yıldır bu yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Derneklerimizden, vakıflarımızdan daha fazla inisiyatif almalarını, bizlere daha fazla yardımcı olmalarını istirham ediyorum.

LGBTİ+LAR HEDEF ALINDI

Biz milli meselelerde güç birliği yapalım dedikçe, muhalefette aynı hüsnü niyeti göremiyoruz. Türkiye'deki muhalefetin memleketin sorunlarına çözüm üretmek gibi alışkanlığı yok. Ana muhalefet partisinin böyle bir gündemi, niyeti mevcut değil.

Rüşvetsiz selam dahi almayan bir avuç rant cephesine hapsolmuş vaziyetteler. Bunlar çıkıyor grup kürsülerinden kumarı meşrulaştırıyor içkiyi özendiriyorlar. LGBT denilen aile ve fıtrat düşmanı akımlara hamilik yapanlar yine bunlar. Görevini yapan jandarmaya, yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına hakaret eden, şiddet uygulayan, tehdit eden yine bunlar. Durum öyle vahim ki en büyük eserleri olarak onlardan geriye hacimli bir hakaret sözlüğü kalacaktır."