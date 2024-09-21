Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Yardımcısı Kıran'ı görevden aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.

Karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

DİĞER ATAMA KARARLARI

Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü de Yasin Akar oldu.

Aynı bakanlıkta bazı genel müdür yardımcılığı görevlerine de atamalar yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Kamil Yeşil görevden alındı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın ataması gerçekleştirildi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, bir hafta önce Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ve Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ı görevden alınmıştı.