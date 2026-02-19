Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Beştepede'ki Külliye'de kabul etti.

Güncel
  • 19.02.2026 16:34
  • Giriş: 19.02.2026 16:34
  • Güncelleme: 19.02.2026 17:19
Kaynak: AA
Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atamaları geçtiğimiz hafta yapılan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Beştepe'de ayrı ayrı kabul etti.

Böylece yeni atanan iki bakan ile Erdoğan arasındaki ilk görüşmeler gerçekleşmiş oldu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

BirGün'e Abone Ol