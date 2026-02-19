Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atamaları geçtiğimiz hafta yapılan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Beştepe'de ayrı ayrı kabul etti.

Böylece yeni atanan iki bakan ile Erdoğan arasındaki ilk görüşmeler gerçekleşmiş oldu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.