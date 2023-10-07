Erdoğan, AKP Genel Başkanlığına yeniden seçildi

AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkanlığa seçildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

AKP'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

3 OY GEÇERSİZ SAYILDI

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AKP Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

TEŞEKKÜR KONUŞMASINDA CHP'Yİ HEDEF ALDI

Oy sayımının ardından kürsüye çıkarak bir teşekkür konuşması yapan Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünde CHP'yi hedef aldı.

Özellikle Ankara ve İstanbul'a vurgu yaparak CHP yönetimindeki büyükşehir belediyelerini kazanmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız."