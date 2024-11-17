Erdoğan, AKP MYK üyelerine anlattı: Bahçeli ile neler konuşuldu?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin detaylarını AKP MYK üyelerine anlattı.

Erdoğan, 14 Kasım Perşembe günü Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Erdoğan, Bahçeli görüşmesine ilişkin ilk değerlendirmesini AKP MYK'de kurmaylarına anlattı.

Erdoğan, görüşmeye ilişkin, "Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk, kayyum başta olmak üzere bütün meseleleri masaya yatırdık ve sonuç olarak iç politikada da dış politikada da tam bir mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN ÇAĞRISI GÜNDEME GELDİ

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirmişti.

Saymaz, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı dün Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde gündeme getirdiğini yazmış, Erdoğan'ın "herhangi bir tutum beyan etmediğini, evet ya da hayır demediğini" aktarmıştı.

Bahçeli, dört haftadan beri dile getirdiği “PKK’nın silahları bırakması kaydıyla İmralı’ya ‘Umut Hakkı’ tanınması ve Öcalan’ın DEM sıralarında çağrı yapması” önerisini dün özel görüşmede Erdoğan’a da ifade etti.

Erdoğan, herhangi bir tutum beyan etmedi, evet ya da hayır demedi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 15, 2024