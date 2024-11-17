Erdoğan, AKP MYK üyelerine anlattı: Bahçeli ile neler konuşuldu?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesini AKP MYK üyelerine anlattı. Erdoğan, "Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk, kayyum başta olmak üzere bütün meseleleri masaya yatırdık ve sonuç olarak iç politikada da dış politikada da tam bir mutabakata vardık" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin detaylarını AKP MYK üyelerine anlattı.
Erdoğan, 14 Kasım Perşembe günü Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Erdoğan, Bahçeli görüşmesine ilişkin ilk değerlendirmesini AKP MYK'de kurmaylarına anlattı.
Erdoğan, görüşmeye ilişkin, "Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk, kayyum başta olmak üzere bütün meseleleri masaya yatırdık ve sonuç olarak iç politikada da dış politikada da tam bir mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.
ÖCALAN ÇAĞRISI GÜNDEME GELDİ
Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirmişti.
Saymaz, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı dün Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde gündeme getirdiğini yazmış, Erdoğan'ın "herhangi bir tutum beyan etmediğini, evet ya da hayır demediğini" aktarmıştı.
Bahçeli, dört haftadan beri dile getirdiği “PKK’nın silahları bırakması kaydıyla İmralı’ya ‘Umut Hakkı’ tanınması ve Öcalan’ın DEM sıralarında çağrı yapması” önerisini dün özel görüşmede Erdoğan’a da ifade etti.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 15, 2024
Erdoğan, herhangi bir tutum beyan etmedi, evet ya da hayır demedi.
BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda DEM Parti Grubu ile tokalaştı.
Bahçeli, DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" dedi.
15 Ekim'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, 22 Ekim'deki Meclis Grup Toplantısında yaptığı çağrısında ise şunları söyledi: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."
Bahçeli, MHP'nin 5 Kasım'daki TBMM Grup Toplantısı'nda, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim tarihinde PKK lideri Abdullah Öcalan ile cezaevinde görüşmüştü.
Ömer Öcalan'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan, mesajında şunları kaydetti: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."