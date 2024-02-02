Erdoğan, AKP'nin Bursa adaylarını açıklıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bursa adaylarını açıklıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçimler için Bursa'da göstereceği adayları açıklıyor.

Erdoğan konuşmasına dün hayatını kaybeden Orhan Türkdoğan ve bugün yaşamını yitiren Alev Alatlı'yı anarak başladı.

Bursa'yı kendi belediyecilik anlayışlarıyla pek çok açıdan ileri taşıdıklarını öne süren Erdoğan, "Biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri, bundan sonrasının girizgahı olarak kabul ediyoruz. Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız" dedi.

"KENDİ DOSTLARINI ÇİĞNİYORLAR"

CHP'yi eleştiren Erdoğan, "CHP'de herkes bir köşeye yapışmanın derdinde. Daha düne kadar ittifak içinde olduklarını çiğneyip geçiyorlar. Kendi dostlarına bu kadar hoyratça davrananların şehirlerimize sevgi göstermesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Yerek seçimlerde muhalefetin 'istismar edilebilecek bir sonuç almayı hedeflediğini' söyleyen Erdoğan, AKP'li belediye başkanlarının çalışmalarına en iyi şekilde devam edeceğini söyledi.

AKP ve Cumhur İttifakı belediyelerinin üretken ve şeffaf olduğunu iddia eden Erdoğan, kalkınmacı politikalar uygulayacaklarını ifade etti.

Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı.

Büyükorhan: Kamil Turhan





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