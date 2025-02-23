Erdoğan, AKP'nin büyük kongresinde muhalefeti hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye gelen Erdoğan, burada bulunanlara seslendi.

"Bugün gururluyuz, sevinçliyiz" diyen Erdoğan, "12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu birazdan yapacağımız büyük kongremizle başarıyla tamamlıyoruz" dedi.

Erdoğan, "AK Parti'ye yakışır bir kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz, hepsinden ötesi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik" ifadelerini kullandı.

"Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme bismillah diyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Yeni dönemde de gayemiz, aziz milletimizin hayır duamızı almaktır" diye konuştu.

KONGREDE KONUŞTU

Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kongreye ilişkin verdiği mesajda, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. 8. Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarımızın dörtte üçünün, ilçe başkanlarımızın üçte ikiye yakınının değiştiğini görüyoruz" dedi.

"AK Parti'ye düşmanlık edenler başka örneklere bakıp hep bu hareketin dağılmasını, yıkılmasını, sendelemesini, tökezlemesini beklediler" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Zorluklar karşısında yılmamızı, tehditler karşısında sinmemizi beklediler. Milletin namusumuza emanet ettiği iradesine ihanet etmemizi beklediler. Vesayetçilere boyun eğmemizi, para babalarına teslim olmamızı, zulüm karşısında sessiz kalmamızı beklediler. Bütün umutlarını AK Parti'nin zayıflamasına, ak kadroların yorulmasına bağlayanlar 14 Ağustos 2001'den beri bekliyorlar, daha çok bekleyecekler!"

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Ülkemizde muhalefet maalesef sürekli demokrasi krizi çıkartarak sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir. Öyle ki bu tavır demokrasiyle taban taban zıt şekilde muhalefetin asli ve tam zamanlı mesaisine dönüşmüştür. Muhalefetin seçim kazanmak için terör örgütleriyle, anti demokratik güç merkezleriyle güç birliği yapacak kadar gözünü karartması ülkemizi toksik demokrasi sorunuyla karşı karşıya getirmiştir" diye konuştu.

"Bu sorunla özellikle son 2 seçimde ciddi biçimde muhatap olduk" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Sözde ittifak ve uzlaşı süreçleri şeffaf olarak değil, kapalı kapılar ardında pazarlık masalarında yürütüldü. Devletin stratejik kurumları, bakanlıkları, belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri pazar tezgahındaki bir ürün gibi alınıp satıldı. Demokrasinin sağladığı imkanlar kariyerist menfaatperestler tarafından demokrasiyi zehirlemek, milletin iradesine pusu kurmak için kullanıldı."

"YA SİLAH YA SİVİL SİYASET"

"Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için 'ya terör ya demokrasi' diyoruz, 'ya silah ya sivil siyaset' diyoruz" diyen Erdoğan, "Yeni bir dünya kurulurken terör belası başta olmak üzere Türkiye'nin safralarından kurtulması gerekiyor. Terörün, şiddetin, silahın karanlık gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah çok yakındır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkler, Kürtler, Araplar olarak hep beraber kenetlenecek, tam 40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarını yıkıp atacağız. Terör sorunu ortadan kalktıktan sonra, demokrasiden kalkınmaya, kardeşlikten bölgesel entegrasyona yeni bir dönemin kapıları açılacaktır."

"FETÖ YURTDIŞINDA ÇÖKÜŞ VE DAĞILMA DÖNEMİNE GİRDİ"

Erdoğan, açıklamasında ayrıca, "Pensilvanya'daki hain başının ölümü sonrasında bu örgüt, yurtdışında da çöküş ve dağılma dönümüne girmiştir. FETÖ tehdidi bertaraf edilene kadar bu hain yapıyla mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Erdoğan ayrıca Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti. Cumhur İttifakı'na vurgu yapan Erdoğan, "Cumhur İttifakı sapasağlam olduğu sürece Türkiye güvendedir" dedi.

TÜSİAD'A TEPKİ

İsim vermeden TÜSİAD'a tepki gösteren Erdoğan, "Son tartışmalar gösteriyor ki bazı hastalıklar halen devam ediyor. İmtiyazlarını kaybetmek istemeyenler eski vesayetçi söylemlerle siyasete ve hükümete ayar vermeye çalışıyor. Batılı güçler ile kurdukları asimetrik ilişkilere güvenenler Türkiye'nin değiştiğini, eski Türkiye'nin artık olmadığını kabullenemiyorlar. AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasında" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi: "Kaos baronlarına diyoruz ki bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir. İşinizi düzgün yaptığınız sürece, ülkemize katma değer kattığınız, milletimize istihdam sağladığınız müddetçe hep yanınızda olduk, olmayı da sürdürürüz. Ancak eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz biz de sizin buna göre muamele ederiz. Siyaset yapmak istiyorsanız işte er meydanı... Kayıtdışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı ekonomiye de kayıt dışı siyasete de yer yoktur."