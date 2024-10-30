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Erdoğan, Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik biri hakaret suçlamasıyla açılan dört davayı geri çektiğini duyurdu.

Güncel
  • 30.10.2024 11:57
  • Giriş: 30.10.2024 11:57
  • Güncelleme: 30.10.2024 12:07
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti
Fotoğraf: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik biri hakaret suçlamasıyla açılan dört davayı geri çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan'ın avukatı Hüsseyin Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız,  Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir."

KÜLLİYE'DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İYİ Parti'de genel başkanlık görevi sona eren Akşener, 5 Haziran 2024'te Erdoğan ile Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı bir görüşmede bir araya gelmişti.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye ilişkin taraflar açıklamada bulunmamıştı.

Erdoğan ile Akşener bir araya geldi
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