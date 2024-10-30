Erdoğan, Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik biri hakaret suçlamasıyla açılan dört davayı geri çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan'ın avukatı Hüsseyin Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir."