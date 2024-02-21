Erdoğan: Allah CHP’li kardeşlerimize sabır versin

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Afyonkarahisar'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçtiğimiz mayısta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında ve Milletvekilliğinde yüzde 64 gibi rekor bir oyla destek olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Dün Milli Mücadele'de destan yazan Afyon, bugün de milli iradeye sahip çıktı.

Biz partimizi kurarken Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü ve sarsılmaz desteğini yanımızda hissettik. Önümüze çıkarılan engelleri sizlerle aştık. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Emperyalistlerin oyununu sizlerle bozduk, terör örgütlerinin başını sizlerle ezdik. Türkiye Yüzyılı'nın temellerini sizlerle attık.

Önümüzde mahalli idareler seçimi var. 38 gün sonra sandık başına gideceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine kritik tercihlerde bulunacağız. Afyon'un 31 Mart'ta yeni bir destanla farkını göstereceğine inanıyorum. Afyon bir kez daha tercihini AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan yana yapacaktır.

"ADAYLARI YAPAY ZEKAYA SORUYORLAR"

Muhalefetin ne bizim gibi tecrübesi ne örnek gösterebilecekleri eserleri ne vizyonları var. Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek tek bir önerileri dahi yok. Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi uygun görürse bunlara neyi emrederse, bu acemiler de adayız diye onu çıkarıyorlar. Sonra 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunuyorlar.

14-28 Mayıs seçimlerinde milletin mesajını okumayanlar, 31 Mart'ta milletin tokatını yemekten kurtulamayacaklar. Gerçekleri gizleyebileceklerini sananlar, milletin ferasetinin ne demek olduğunu bir kez daha görecekler. Bizde kelime hokkabazlıklarının arkasına saklanmaya çalışılan hakikatleri millete anlatmaktan geri durmayacağız.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, rakiplerimizin içler acısı haline bakıp asla rehavete kapılmıyoruz.

Milletimizin belediye başkan adaylarını bağrına basacağına yürekten inanıyoruz. Seçim meydanı er meydanıdır. İster genel ister yerel seçim olsun milletimiz karşısına çıkan adaylara bakar, sandıkta da kararını ortaya koyar.

"İMKANLARI ÇARÇUR EDEN SİYASETÇİLERİ SİZ ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ"

Türk siyasetinde kötü bir alışkanlık var; her konuda atıp tutan, imkanları çarçur eden siyasetçileri siz çok iyi biliyorsunuz. Türkiye bir önceki seçimlerde her konuda atıp tutan sonra da verdiği sözleri inkar eden zübük siyasetçi tiplerini gördü, tanıdı.

Hükümet olarak elinde doğru dürüst programı, projesi olan belediyeleri destekleriz. Afyon'dan 81 vilayetimizin vatandaşlarımızın tamamına sesleniyorum; her konuda atıp tutan adayları bırakın. Onlar kendi tiyatrolarını çevirsinler. Afyon'da başka Ankara'da başka konuşanlardan hayır gelmez.

Şehirlerimize eser ve hizmet kazandırmak yerine bize kaybettirmek isteyenlere itibar etmeyin. Yolunu kaybedenlerin, yolunu değiştirenlerin, yolunu şaşıranların tercihleri kendilerini ilgilendirir. Biz bunları dikkate almıyor, işimize odaklanıyoruz.

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