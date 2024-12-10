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Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son durum, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Güncel
  • 10.12.2024 23:35
  • Giriş: 10.12.2024 23:35
  • Güncelleme: 10.12.2024 23:44
Kaynak: İHA
Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, yeni sürecin Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için önemli olduğunu, Türkiye’nin terörden arındırılmış bir Suriye hedefiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, ülkedeki iç savaş nedeniyle yurtlarından ayrı kalan Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için gerekli ve yeterli şartları oluşturmanın Türkiye’nin önceliği olduğunu ifade etti.

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