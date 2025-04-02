Erdoğan Aralık'ta bu sözlerle boykot çağrısı yapmıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve öğrencilerin başlattığı boykotun ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Aralık 2024'te yaptığı boykot çağrsı sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında eylemler düzenlendi.

Sokakları dolduran binlerce yurttaş, "hükümet istifa", "kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" gibi sloganlar kullandı.

2 NİSAN'DA GENEL BOYKOT

Eylemlerde yüzlerce öğrenci ve yurttaş gözaltına alındı, 300'den fazla kişi ise tutuklandı. Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı televizyon kanalları ve şirketler için boykot çağrısı yaptı.

Çağrının ardından üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği 2 Nisan (bugün) "Satın alma yapmıyoruz" boykotu gerçekleştirme kararı alındı.

Karar, Türkiye ve dünyada destek topladı. Çok sayıda yabancı sanatçı İstanbul'da yapmayı planladığı konserleri iptal etme kararı aldı. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı ise dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, boykot çağrısı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak boykot kararı AKP ve MHP tarafından tepkiyle karşılandı. İktidar yandaşları arka arkaya boykot karşıtı açıklamalar yaptı. Bugün gerçekleştirilen boykot, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Erdoğan'ın 28 Aralık 2024'te fahiş fiyatlara karşı yaptığı boykot çağrısı da sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Erdoğan, ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin "Esasen bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürünleri ve hizmetleri boykot etmeleridir. Satılmayan ürünün, kullanılmayan hizmetin, alıcısı olmayan mamulün fiyatının bir önemi de kalmayacaktır" sözlerini kullanmıştı.