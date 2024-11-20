Erdoğan asgari ücret için hangi orana işaret etti?

Milyonlarca çalışan 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti beklerken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon beklentisne işaret etti.

Asgari ücret için son iki yılda yapılan zam oranlarına dikkat çeken Erdoğan, "Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, asgari ücret için enflasyonun üzerinde, çalışanların alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceklerini iddia etti.

Merkez Bankası 2025 sonunda enflasyonun yüzde 21 seviyesinde olacağını öngörüyor.

Asgari ücrete ilişkin soru ve Erdoğan'ın verdiği yanıt şöyle:

Soru: Malum yine yıl sonu ve herkesin gözü kulağı hem çalışanların hem emeklilerin maaşlarındaki artışlarda ama biz biliyoruz ki esas mesele alım gücü efendim. Enflasyonda bir düşüş var ve bu düşüş önümüzdeki dönem hem çalışanın hem emeklinin hayatına nasıl yansıyacak acaba?

Erdoğan: Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi. Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz. Ama aslolan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son raporunda enflasyon tahminlerini artırmıştı.

Rapora göre, sene sonu enflasyon tahmini 6 puan yükseltilerek yüzde 44'e çıkarıldı. 2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e; 2026 tahmini yüzde 9'dan yüzde 12'ye yükseldi.