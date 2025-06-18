Erdoğan, asgari ücret sorusuna böyle yanıt verdi: "Söyledim ya"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecinin asgari ücret sorusuna "Söyledim ya" ifadesiyle yanıt verdi.

AKP'nin bugünkü grup toplantısı sonrasında bir muhabir Erdoğan'a "Asgari ücrete ara zam söz konusu mu?" diye sordu. Erdoğan ise muhabire "Söyledim ya" şeklinde yanıt verdi. "Muhabir bunun üzerine "Gelecek mi efendim ara zam?" şeklinde sorusunu yineledi. Erdoğan ise bir kez daha "Söyledim ya" yanıtını verdi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında ekonomiye yönelik eleştirilere şu yanıtı vermişti: "Biz bunu 2015 yılında 290 litreye çıkardık. Bugün ise asgari ücretle tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında yapılacak karşılaştırmada da geçerlidir. Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde de 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu. Ama bu, her şey güllük gülistanlık demek elbette değildir. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz"