Erdoğan Aşkabat’ta konuştu: Filistin’de nihai hedef iki devletli çözüm

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’in başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz.

(Rusya-Ukrayna) İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.

Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef, iki devletli çözümdür.

(Gazze'de) İsrail'in ihlallerine rağmen süren ateşkes kırılgandır. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir."